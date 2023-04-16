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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TS - BJK maçı saat kaçta?

Trabzonspor ile Beşiktaş, 29. haftada karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in kritik haftalarına girildikçe her müsabakanın önemi daha da artıyor. Beşiktaş, zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Trabzonspor ise yeniden çıkışa geçmek istiyor. Derbi ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri, hakemi ve VAR hakemi, iki takımın da eksikleri gibi detay bilgiler araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TS - BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:40
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? TS - BJK maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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YÖNETİMİN İLK DEV MAÇI

Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

ÖMÜR VE VISCA SAKAT

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın önemli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın da tedavileri devam ediyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.

KARTAL LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ TRABZON'DA 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.

CENK TOSUN RİSKE EDİLMEYECEK

Maç öncesi Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç forma giyemeyecek. Öte yandan geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi devam eden Cenk Tosun ise Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Trabzonspor karşısında riske edilmeyecek.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

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