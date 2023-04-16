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Şenol Güneş'ten Trabzonspor maçı sonrasında flaş açıklamalar!

Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasınına ardından maçı değerlendirdi. Güneş, "lk yarı boşa geçti. Düşündüğümüz oyunun kalitesinin altındaydık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 23:23
Şenol Güneş'ten Trabzonspor maçı sonrasında flaş açıklamalar!

Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasınına ardından maçı değerlendirdi.

Güneş, "Trabzonspor'un kırılgan olduğu bir dönemde biz de sonuç almak için buraya geldik. Bugün sahaya çıkan oyuncuların niyeti sahada görünemedi. Daha önce nasılsa kazanırız havası yoktu. Oynanan futbol olumsuzdu.

Biz pozisyonlar bulduk ama rakibimiz de buldu. İki puan kaybettik, beraberliğin bir işe yaramayacağı bir maçtı. Asıl önemli olan ise dağınıklık vardı. Kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Oyun olarak kaybettiklerimiz var.

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıllarda oyun kalitesinin ve heyecanının çok daha yüksek olması gerekiyor.

Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz ama oyun böyle olamaz." dedi.

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