Beşiktaşlı yıldıza Atletico Madrid kancası! Simeone ısrarla istiyor

İstikrarlı grafiğiyle Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
İstikrarlı grafiğiyle Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Hürriyet'in haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in scout ekibinin, teknik direktör Diego Simeone'nin talebi üzerine Portekizli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya Benfica'dan aldığı 24 yaşındaki Gedson, siyah beyazlı formayla çıktığı 29 resmi maçta 5 asist yaptı.
Portekizli yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Gedson'un sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.