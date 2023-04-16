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Beşiktaşlı yıldıza Atletico Madrid kancası! Simeone ısrarla istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Liga devi Atletico Madrid'in, siyah-beyazlıların yıldız futbolcusuna talip olduğu öne sürüldü. İşte o isim... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:31
Beşiktaşlı yıldıza Atletico Madrid kancası! Simeone ısrarla istiyor

İstikrarlı grafiğiyle Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Beşiktaşlı yıldıza Atletico Madrid kancası! Simeone ısrarla istiyor

Hürriyet'in haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in scout ekibinin, teknik direktör Diego Simeone'nin talebi üzerine Portekizli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi.

Beşiktaşlı yıldıza Atletico Madrid kancası! Simeone ısrarla istiyor

Beşiktaş'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya Benfica'dan aldığı 24 yaşındaki Gedson, siyah beyazlı formayla çıktığı 29 resmi maçta 5 asist yaptı.

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