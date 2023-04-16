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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten takıma derbi uyarısı!

Şenol Güneş derbi maçı öncesi oyuncularını maça bu sözlerle motive etti. Depslasman seyahati öncesi konuşan usta hoca “Büyük takımlar her maçı kazanmalıdır. Derbi zaferleri ise bunların başında gelir. Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışır şekilde oynayın” dedi. | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten takıma derbi uyarısı!

Süper Lig'de bugün Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı, moraller yerinde, gözler galibiyette... Biri F.Bahçe derbisi olmak üzere son 5 maçını kazanarak büyük sükse yapan ve yarışı uzaktan da olsa sürdüren siyah beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem serisini 6 maça çıkarmak hem de yeni bir derbi zaferiyle taraftarını sevindirmek amacında. Bu doğrultuda tüm planları 3 puan üzerine kuran teknik direktör Şenol Güneş, son uyarıları da yaparak oyuncuarını maça hazırladı.


SAKIN OLMALISIN ABOUBAKAR


Trabzon yolculuğu öncesi kısa bir konuşmayla takımı havaya soktu. Tecrübeli hoca "Büyük takımlar her maçı kazanmalıdır. Derbi zaferleri ise bunların başında gelir" diyerek başladığı sözlerini "Her sonuca açık bir sezon oluyor. Siz elinizden geleni yapın, sahada işinizi yapın. Gerisini zaman gösterir. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oynayın" diyerek tamamladı. Güneş'in Aboubakar ile de konuşup sakin olmasını söylediği belirtildi.


1 CEZALI 3 SAKAT


Maç öncesi Beşiktaş'ta Hadziahmetovic sarı kart cezalısı olduğu için Trabzon karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha'nın yanı sıra geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında sakatlanan Cenk Tosun ise riske edilmeyecek.


GÜNEŞ'LE ÜSTÜN


Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordomavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.

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