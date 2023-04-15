Seçime kadar yasağı var

Başkan Ahmet Nur Çebi ile TFF'yi hedef alan açıklamaları sonrası toplam 70 gün ceza aldı. Çebi'nin mahrumiyeti 15 Haziran'da bitecek. 1 gün sonra ise TFF seçimi yapılacak. Beşiktaş taraftarları, "Başkan seçime kadar susturulmak isteniyor" yorumunu yapıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile TFF'yi hedef alan açıklamaları sonrası toplam 70 gün ceza aldı. Çebi'nin mahrumiyeti 15 Haziran'da bitecek. 1 gün sonra ise TFF seçimi yapılacak. Beşiktaş taraftarları, "Başkan seçime kadar susturulmak isteniyor" yorumunu yapıyor.