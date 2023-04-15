Onur Bulut’a Rosier kesiği!

Şenol Güneş, savunmanın sağında oynatacağı isim konusunda kararsız kaldı. Bir süredir Onur Bulut'a şans veren Güneş, Rosier tercihine de sıcak bakıyor. 3 maçtır forma giymeyen Fransız yıldız, bu hafta antrenmanlarda başarılı performans gösterdi. Ghezzal'la uyum yakalayan Rosier'in derbiye ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor
Şenol Güneş, savunmanın sağında oynatacağı isim konusunda kararsız kaldı. Bir süredir Onur Bulut'a şans veren Güneş, Rosier tercihine de sıcak bakıyor. 3 maçtır forma giymeyen Fransız yıldız, bu hafta antrenmanlarda başarılı performans gösterdi. Ghezzal'la uyum yakalayan Rosier'in derbiye ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor