Haberler Beşiktaş Gözler Abou’da

Gözler Abou’da

Son 5 maçta 6 gol atan Kamerunlu yıldız, Trabzon karşısında takımın en önemli hücum ayağı olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Gözler Abou’da
Beşiktaş'ta son haftaların formda yıldızı Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısında da ileri uçta olacak. Takımın en önemli hücum ayağı olan Kamerunlu yıldız, Trabzonspor maçlarını seviyor. Bordo-mavili ekibe karşı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'u sadece bir maçta es geçti. 31 yaşındaki oyuncu, bu hafta da fileleri sarsarak yükselen form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. İdmanlarda özel olarak çalışan tecrübeli golcü, tamamı son 5 haftada olmak üzere 9 maça çıkarken 6 gol kaydetti. Aboubakar'ın ayrıca Süper Lig'de 1 de asisti bulunuyor.
DİĞER
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a büyük şok! Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi suç örgütü lideri çıktı! Mafyatik kocaya şafak baskını!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yaza hazırlık! 45 günlüğüne 100 bin Euro’ya...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Jesus için flaş iddia! Kendi reklamını mı yapıyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı!
Ve kararını verdi! İşte yeni takımı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." 07:38
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? 00:54
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:54
Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... 00:54
G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! 00:54
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! 00:54
Daha Eski
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! 00:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:54
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 00:54
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... 00:54
G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! 00:54
G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:54