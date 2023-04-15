Gözler Abou’da

Beşiktaş'ta son haftaların formda yıldızı Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısında da ileri uçta olacak. Takımın en önemli hücum ayağı olan Kamerunlu yıldız, Trabzonspor maçlarını seviyor. Bordo-mavili ekibe karşı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'u sadece bir maçta es geçti. 31 yaşındaki oyuncu, bu hafta da fileleri sarsarak yükselen form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. İdmanlarda özel olarak çalışan tecrübeli golcü, tamamı son 5 haftada olmak üzere 9 maça çıkarken 6 gol kaydetti. Aboubakar'ın ayrıca Süper Lig'de 1 de asisti bulunuyor.