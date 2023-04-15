Haberler Beşiktaş Gelecek yıla yetişecek

Gelecek yıla yetişecek

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Atletico Madrid maçından elde edilen gelirin deprem bölgesindeki okul inşasına harcanacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yaptıklarını belirten Çetinsaya, "Atletico maçında toplam giriş 24 bin oldu. Bir okulluk da bağış toplandı. 2023-24 eğitim sezonuna kadar 4-5 okulu Milli Eğitim'e teslim etmiş olacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Gelecek yıla yetişecek
Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Atletico Madrid maçından elde edilen gelirin deprem bölgesindeki okul inşasına harcanacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yaptıklarını belirten Çetinsaya, "Atletico maçında toplam giriş 24 bin oldu. Bir okulluk da bağış toplandı. 2023-24 eğitim sezonuna kadar 4-5 okulu Milli Eğitim'e teslim etmiş olacağız" dedi.
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