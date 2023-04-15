Büyük maçların adamı

F.Bahçe derbisinde şov yapan Nathan Redmond, galibiyetin baş mimarı olmuştu. 1 gol ve 3 asistle yıldızlaşan İngiliz yıldız'ın Trabzonspor karşısındaki performansı da merakla bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesindeki büyük maçlarda da ön plana çıkıyordu. Daha önce Chelsea ve Liverpool ağlarına 2'şer gol bırakan Redmond, Manchester City karşısında da 1 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor derbisinde de gözlerin üzerinde olacağı tecrübeli oyuncu, "Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



F.Bahçe galibiyetinin baş mimarı Redmond Trabzon karşısında da önemli kozlardan biri olacak