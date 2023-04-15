Amir’in sarı pişmanlığı!

Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor’a karşı olmayacağı için üzgün olduğunu söyledi. Boşnak oyuncu, “Bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik yaşandı. Gerçekten çok üzgünüm” dedi.
Giresunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor'a karşı olmayacağı için üzgün olduğunu söyledi. Boşnak oyuncu, "Bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Benim için bir talihsizlik yaşandı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.