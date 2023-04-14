Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

Sevilla'dan ayrılan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan İspanyol yıldız, transfer kararını verdi.
Sevilla'dan ayrılan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan İspanyol yıldız, transfer kararını verdi.
TÜRKİYE'YE GELMEYİ REDDETTİ
Süper Lig'den gelen 3 milyon euronun üzerindeki maaş teklifleri Isco'yu iknaya yetmedi.
Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Isco, İspanya La Liga'da kalmaya karar verdi.
REAL BETIS İLE SÖZ KESTİ!
Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu Isco, kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga'da kalmaya karar verdi. Isco'nun ara transfer döneminde de kendisiyle ilgilenen Real Betis ile söz kestiği öne sürüldü.
Real Betis'in başındaki Manuel Pellegrini'nin eski öğrencisi Isco'yu ısrarla istediği ve yönetimin oyuncuyla el sıkıştığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Isco, Malaga'da forma giydiği dönemde Pellegrini ile birlikte çalışmıştı.