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Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Sevilla'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Isco'nun yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'den Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgi gösterdiği yıldız oyuncu transfer kararını verdi. İşte deneyimli oyuncunun yeni takımı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:12
Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

Sevilla'dan ayrılan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan İspanyol yıldız, transfer kararını verdi.

Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

TÜRKİYE'YE GELMEYİ REDDETTİ
Süper Lig'den gelen 3 milyon euronun üzerindeki maaş teklifleri Isco'yu iknaya yetmedi.

Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Isco, İspanya La Liga'da kalmaya karar verdi.

Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

REAL BETIS İLE SÖZ KESTİ!
Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu Isco, kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga'da kalmaya karar verdi. Isco'nun ara transfer döneminde de kendisiyle ilgilenen Real Betis ile söz kestiği öne sürüldü.

Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

Real Betis'in başındaki Manuel Pellegrini'nin eski öğrencisi Isco'yu ısrarla istediği ve yönetimin oyuncuyla el sıkıştığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Isco, Malaga'da forma giydiği dönemde Pellegrini ile birlikte çalışmıştı.

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