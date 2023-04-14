Isco transfer kararını verdi! İşte yeni takımı

REAL BETIS İLE SÖZ KESTİ!

Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu Isco, kariyeriyle ilgili nihai kararını verdi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga'da kalmaya karar verdi. Isco'nun ara transfer döneminde de kendisiyle ilgilenen Real Betis ile söz kestiği öne sürüldü.