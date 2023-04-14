BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Şenol Güneş'in Trabzonspor derbisi planı!

Süper Lig'de biri derbi olmak üzere son 5 maçını kazanıp müthiş bir yükselişe geçen Beşiktaş'ta tüm gözler bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11'i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir'in cezalı duruma düşmesi ve Cenk'in de sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.
Redmonda kanat forvet
Savunma hattında Saiss-Colley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur'u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-Gedson-Maxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond'u Cenk'in yeine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan siyah beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafa Ghezzal, ileride de Aboubakar'ı değerlendirecek.