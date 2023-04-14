Gözler statta!

Beşiktaş'ta mevcut stat isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından dolayı yeni sponsorluk görüşmeleri de hız kazandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi; Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere'den firmalarla görüşme halinde olduklarını açıkladı. Stat isminden büyük bir gelir bekleyen siyah-beyazlılar, Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha firmalarla irtibat halinde. Gazprom'la olası bir 3+2 yıllık bir anlaşmanın görüşüldüğü ve bütçenin de senelik 20 milyon Euro'dan toplamda 100 milyon Euro olduğu kaydedildi. Son yapılan divan kurulu toplantısında kulüp net borcu 5.7 milyar TL olarak açıklanan kulüp, planlanan anlaşmanın yapılması halinde bu rakamı 3.6 milyar TL'ye kadar yani yüzde 27 oranında düşürme imkanı olacak.