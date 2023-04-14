Beşiktaş Masuaku'nun bonservisini aldı! İşte ödenecek ücret

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Masuaku, teknik heyetin gözüne girdi. Şenol Güneş'i ikna eden yıldız oyuncu, yeni sözleşmeyi kaptı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ile görüşen siyah-beyazlı yönetim, bonservis konusunda anlaşmaya vardı.



Beşiktaşlı kurmaylar, West Ham ile yapılan temaslar sonrası 2.2 milyon euro olan satın alma maddesini 2 milyon euro'ya düşürdü. A Spor'un haberine göre; Masuaku ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Yıldız oyuncuya 1.3 milyon euro yıllık maaş ödenecek.