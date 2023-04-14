Haberler Beşiktaş Alli’de defter kapandı

Alli’de defter kapandı

Sezon başında Everton’dan kiralanan Dele Alli’nin Türkiye macerası bitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Alli’de defter kapandı

Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin Türkiye macerası bitti. idmanda adalesinden sakatlandıktan sonra tedavi için İngiltere'ye giden orada da keyif alemlerine devam eden Alli'nin sezonu kapattığı için Türkiye'ye dönmesi beklenmiyor. İngiliz futbolcunun menajeri vasıtasıyla Türkiye'de kalan eşyalarını aldıracağı belirtildi.

'Tam bir gerizekalı'

Bu arada Crystal Palace kulübünün eski sahibi Simon Jordan'ın Dele Alli açıklaması İngiltere'de gündeme oturdu: Dele Alli iki ya da üç yıldır herkesin zamanını boşa harcadı. O kendisinin bir gölgesi ve bu yolu o seçti. 'Ya Hep Ya Hiç' gibi belgesellerin ötesinde bu yolu seçti. Tam bir gerizekalı...

DİĞER
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu villasını iki kat büyüttü site karıştı! Komşudan dava!
Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar
G.Saray'da Icardi operasyonu!
F.Bahçe'de Zajc görüşme odasına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil"
İşte Güneş'in derbi planı!
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi 08:45
Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" 08:05
Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" 07:35
İzmir derbisini Altınordu aldı İzmir derbisini Altınordu aldı 01:17
Final bileti Vakıf’ın Final bileti Vakıf’ın 01:16
Fenerbahçe Beko play-off'ta Fenerbahçe Beko play-off'ta 01:13
Daha Eski
F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek 00:47
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:47
PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! 00:47
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... 00:47
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 00:47
G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı 00:47