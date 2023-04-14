Alli’de defter kapandı

Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin Türkiye macerası bitti. idmanda adalesinden sakatlandıktan sonra tedavi için İngiltere'ye giden orada da keyif alemlerine devam eden Alli'nin sezonu kapattığı için Türkiye'ye dönmesi beklenmiyor. İngiliz futbolcunun menajeri vasıtasıyla Türkiye'de kalan eşyalarını aldıracağı belirtildi.



'Tam bir gerizekalı'

Bu arada Crystal Palace kulübünün eski sahibi Simon Jordan'ın Dele Alli açıklaması İngiltere'de gündeme oturdu: Dele Alli iki ya da üç yıldır herkesin zamanını boşa harcadı. O kendisinin bir gölgesi ve bu yolu o seçti. 'Ya Hep Ya Hiç' gibi belgesellerin ötesinde bu yolu seçti. Tam bir gerizekalı...