TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.
Başarılı orta sahanın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam ederken, F.Bahçe cephesinden de resmi bir hamle gelmedi.
İTALYAN EKİPLERİ TAKİPTE
Sloven orta saha için pusuda bekleyen kulüpler arasında İtalya'dan Udinese ve Empoli var. Beşiktaş da gelişmeleri yakından takip ediyor.