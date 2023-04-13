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TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Sloven orta saha Miha Zajc'ı renklerine katmak istiyor. Yönetim, teknik kadronun raporu doğrultusunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için beklemeye geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.

TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Başarılı orta sahanın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam ederken, F.Bahçe cephesinden de resmi bir hamle gelmedi.

TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

İTALYAN EKİPLERİ TAKİPTE
Sloven orta saha için pusuda bekleyen kulüpler arasında İtalya'dan Udinese ve Empoli var. Beşiktaş da gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Zajc'ın Fenerbahçe ile ilişkisini tamamen bitirmesinin ardından harekete geçmeyi planlıyorlar.

TRANSFER HABERİ: İlle de Zajc! Beşiktaş'tan sezon sonu planı

Siyah-beyazlıların sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.

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