Redmod’u ikna edelim

Beşiktaş'ta son dönemin parlayan yıldızı Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş devreye girdi. Güneş, yöneticilerle bir araya geldiği toplantıda Nathan Redmond için kararını iletirken, gerekirse maddi fedakarlık yapılabileceğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam önümüzdeki sezon oluşturulacak kadroda Redmond'u da takımda görmek istediğini ısrarla dile getirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi de medyayla buluştuğu iftar yemeğinde Redmond'un takımda kalmaktan yana olduğunu bildirmişti. İngiliz oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 resmi maça çıkarken 5 gol, 6 asiste imza attı.

EN İYİ 3. SEZONU

Redmond son 8 sezonun en iyi 3. yılını geçiriyor. 2018- 19'da Southampton'da 43 maçta 9 gol, 6 asist kaydetmişti. Deneyimli futbolcu bu sezon kalan 7 maçta 4 gol katkısı daha yaparsa 2018-19'daki performansını tekrarlayacak.