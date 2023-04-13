Haberler Beşiktaş Güneş açtılar

Güneş açtılar

7 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’le çıkışa geçti. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Cenk Tosun, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Salih Uçan, Aboubakar ve Arthur Masuaku performanslarını ikiye katladılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Güneş açtılar

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından mevcut kadrodaki 7 isim performanslarını adeta ikiye katladı. Özellikle üçüncü kez siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar rekorun eşiğine geldi. İşte Güneş'in gelişiyle birlikte dokunduğu yıldızlar...

Mert Günok: Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte eldivenleri Ersin Destanoğlu'ndan alıp Mert Günok'a verdi. Tecrübeli kaleci, performansıyla adeta yeniden doğarken A Milli Takım'a da geri döndü. Güneş'in ligdeki 16 maçta da forma verdiği Mert, 5 maçta kalesini gole kapatırken 14 gol yedi.

Cenk Tosun: Güneş'in tıpkı Mert gibi gelir gelmez formayı verdiği isimlerden birisi de Cenk Tosun... Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan Tosun Paşa, sadecec 1 gol atarken Güneş'in gelişiyle 16 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Cenk'in kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli futbolcu, performansa dayalı sözleşmesi de uzarken yönetim yeni kontrat için görüşmeleri sürdürüyor.

Gedson Fernandes: Portekizli yıldız da orta sahada Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu. 16 maçın birini cezası nedeniyle kaçıran Gedson 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Gedson çalışkanlığı ile büyük beğeni toplarken 3 de asiste imza attı.

Nathan Redmond: Beşiktaş'ta Güneş sonrasında en dikkat çeken yükselişlerden birisine de Nathan Redmond imza attı. Ismael döneminde 6 maça çıkan ve pek de varlık gösteremeyen Redmond, Güneş'ten sonra ligde 14 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip 3 asist ve 1 gollük performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalması için masaya oturulacak.

Salih Uçan: Sezona iyi başlasa da sonrasında düşüş yaşayan Salih Uçan, son dönemdeki performansıyla yeniden beğeni topluyor. Tecrübeli futbolcu, Valerien İsmael döneminde 1 gol ve 1 asist yaparken Güneş yönetiminde 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih böylece kariyerinin en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

Vincent Aboubakar: Wout Weghorst'un devre arasında sürpriz ayrılığının ardından Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar da ilk 4 maçı hazırlık süreci gibi geçirirken statü nedeniyle forma giyemediği Antalyaspor maçından sonra coştu. Kamerunlu golcü son 5 maçta 6 gol ve 1 asist üretirken Trabzon'da da forma giymesi halinde üst üste gol atma rekorunu kıracak.

Arthur Masuaku: Şenol Güneş geldiğinde soru işaretleri bulunan Arthur Masuaku da tecrübeli hocanın vazgeçilmezlerinden oldu. Kongolu futbolcu, Güneş yönetiminde 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Masuaku, Trabzonspor maçına 11'de başlaması halinde 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

DİĞER
Milan Napoli maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi AC Milan Napoli maçı Exxen canlı yayın izle
Kuruluş Osman 121. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Nayman işte böyle karşılaştı!
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor
Jesus ile buzlar eridi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın Redmond teklifi ortaya çıktı!
Gedson Fernandes'e Avrupa'dan 5 talip!
Son dakika deprem mi oldu 13 Nisan?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid yarı final kapısını araladı! Real Madrid yarı final kapısını araladı! 00:32
Milan evinde avantajı kaptı! Milan evinde avantajı kaptı! 00:32
Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! Beşiktaş dostluk maçında A. Madrid'i yendi! 00:32
Samsunspor Süper Lig'de! Samsunspor Süper Lig'de! 00:32
Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? Son durumunu açıkladı! Derbide olacak mı? 00:32
G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı G.Saray'da Abdülkerim sevinci! Resmen açıklandı 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor F.Bahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor 00:31
G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! G.Saraylı yıldıza Manchester United kancası! 00:31
F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a yanıt! 00:31
Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları Transferi açıkladılar! İşte sözleşme detayları 00:31
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 00:31
Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! Morutan'ın menajerinden transfer itirafı! 00:31