Güneş açtılar

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından mevcut kadrodaki 7 isim performanslarını adeta ikiye katladı. Özellikle üçüncü kez siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar rekorun eşiğine geldi. İşte Güneş'in gelişiyle birlikte dokunduğu yıldızlar...

Mert Günok: Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte eldivenleri Ersin Destanoğlu'ndan alıp Mert Günok'a verdi. Tecrübeli kaleci, performansıyla adeta yeniden doğarken A Milli Takım'a da geri döndü. Güneş'in ligdeki 16 maçta da forma verdiği Mert, 5 maçta kalesini gole kapatırken 14 gol yedi.

Cenk Tosun: Güneş'in tıpkı Mert gibi gelir gelmez formayı verdiği isimlerden birisi de Cenk Tosun... Valerien Ismael döneminde kulübeye hapsolan Tosun Paşa, sadecec 1 gol atarken Güneş'in gelişiyle 16 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Cenk'in kupada ise 3 gol ve 1 asisti var. Tecrübeli futbolcu, performansa dayalı sözleşmesi de uzarken yönetim yeni kontrat için görüşmeleri sürdürüyor.

Gedson Fernandes: Portekizli yıldız da orta sahada Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu. 16 maçın birini cezası nedeniyle kaçıran Gedson 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Gedson çalışkanlığı ile büyük beğeni toplarken 3 de asiste imza attı.

Nathan Redmond: Beşiktaş'ta Güneş sonrasında en dikkat çeken yükselişlerden birisine de Nathan Redmond imza attı. Ismael döneminde 6 maça çıkan ve pek de varlık gösteremeyen Redmond, Güneş'ten sonra ligde 14 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 10 kişi kazanılan Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna girip 3 asist ve 1 gollük performansıyla yıldızlaşan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalması için masaya oturulacak.

Salih Uçan: Sezona iyi başlasa da sonrasında düşüş yaşayan Salih Uçan, son dönemdeki performansıyla yeniden beğeni topluyor. Tecrübeli futbolcu, Valerien İsmael döneminde 1 gol ve 1 asist yaparken Güneş yönetiminde 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih böylece kariyerinin en fazla skor katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

Vincent Aboubakar: Wout Weghorst'un devre arasında sürpriz ayrılığının ardından Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar da ilk 4 maçı hazırlık süreci gibi geçirirken statü nedeniyle forma giyemediği Antalyaspor maçından sonra coştu. Kamerunlu golcü son 5 maçta 6 gol ve 1 asist üretirken Trabzon'da da forma giymesi halinde üst üste gol atma rekorunu kıracak.

Arthur Masuaku: Şenol Güneş geldiğinde soru işaretleri bulunan Arthur Masuaku da tecrübeli hocanın vazgeçilmezlerinden oldu. Kongolu futbolcu, Güneş yönetiminde 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Masuaku, Trabzonspor maçına 11'de başlaması halinde 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.