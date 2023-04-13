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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de derbi galibiyetiyle çıkış yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki yıldız isim kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 14:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ardından da Giresunspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kulübü Olympiakos'la olan sözleşmesini feshetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Yunan temsilcisi ayrılığı resmi internet sitesinden de duyurdu ve oyuncuya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

31 yaşındaki 10 numara, kariyerinde Porto, Real Madrid, Bayern Münih, Everton ve Al Rayyan gibi kulüplerde forma giymişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Olympiakos formasıyla toplamda 23 maçta görev alan Kolombiyalı star, 5 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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