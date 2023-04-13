BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ardından da Giresunspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ardından da Giresunspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kulübü Olympiakos'la olan sözleşmesini feshetti.
Yunan temsilcisi ayrılığı resmi internet sitesinden de duyurdu ve oyuncuya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
31 yaşındaki 10 numara, kariyerinde Porto, Real Madrid, Bayern Münih, Everton ve Al Rayyan gibi kulüplerde forma giymişti.
Olympiakos formasıyla toplamda 23 maçta görev alan Kolombiyalı star, 5 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.