Derbiyi 14’e 10 oynadık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4-2 kazanılan Kadıköy'deki F.Bahçe derbisindeki hakem yönetimine tepki gösterdi. Başkan Çebi, "F.Bahçe maçını 11'e 10 değil, 14'e 10 oynadık... F.Bahçe, 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy F.Bahçe'nin 14. oyuncusuydu" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi; Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözleri üzerine "Hoca 'Play-Off' dedi, Başkanı açıklama yapmadı. Ali Bey'e sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi" yorumunu yaptı.

İFLAH OLMAYAN HAKEM SORUNU!

Lige yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini belirten Başkan Çebi, "Eskiden beri görev yapan hakemler, sıkıntılı isimler. Yeni hakemler için çözüm başlamışken ilk ayında sonlandırıldı. O günden beri iflah olmayan bir hakem problemiyle iç içeyiz. Yeni hakemlerin göreve gelmesinde fayda görüyorum" diye konuştu.

ÜÇ YILDIZLA YOLA DEVAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadrodan memnun olduklarını dile getirerek, Masuaku, Redmond ve Dele Alli'yi kadroda tutmak istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku, Giresunspor karşısında bu sezon 25. kez 11'de başladı. Kongolu oyuncu, hafta sonundaki Trabzonspor maçında da forma giymesi halinde bonservisiyle siyah-beyazlıların futbolcusu olacak. Masuaku'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken, Ahmet Nur Çebi, konuya açıklık getirdi. Başkan Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş'ın menfaatleri var. Masuaku'yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, aynı zamanda Redmond'un da kendileriyle yola devam etmek istediğine değinerek, "Redmond'un kontratında opsiyon yok. O da kalmak istiyor, oturup pazarlık yapacağız" cümlelerine yer verdi. Dele Alli'nin durumu hakkında ise Ahmet Nur Çebi, "Dele Alli, iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun beye (Kazancı) talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, kulübe maddi olarak yük olmayacaksa, ben kendisi ile devam etmek isterim. Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim dedim" şeklinde konuştu.

BAŞKAN G.SARAYLI OLABİLİR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "TFF Başkanı G.Saraylı olabilir. Bir önceki başkan Nihat Özdemir F.Bahçeli, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı idi. Federasyon başkanının G.Saraylı olması beni rahatsız etmiyor. Tarzı ve kararları alış şekli beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

TFF TİMUR'U SEVİYOR

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "G.Saraylı yönetici Erden Timur, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi, TFF ceza vermedi! Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor. Ayrıca Erden Timur 'Sezon sonunda konuşacağım' diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme" dedi.