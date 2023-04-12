Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

GÜNEŞ DE SICAK DEĞİL

Önümüzdeki günlerde de Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceğinin masaya yatırılma süreci devam edecek gibi görünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Dele Alli üzerinden gelecek sezon için bir hesap yapmadığı ve İngiliz oyuncu takımda olmayacakmış gibi davrandığı da gelen haberler arasında. Dele Alli'nin 2019 yılındaki piyasa değeri 100 milyon Euro'ydu