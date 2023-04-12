Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Beşiktaşlı taraftarlara göre Dele Alli ciddi bir risk. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ceyhun Kazancı'ya "Bonservisi bedelsiz olursa 1 sene daha kalsın" talimatı tartışma yarattı. İngiliz basınında çıkan bir fotoğrafta yıldız oyuncunun alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması devam ediyor. İngiliz yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Takvim'de yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Dele Alli'nin bazı fotoğraflarının servis edilmesinin ardından İngiliz futbolcunun uyuşturucu ve alkol kullandığı yolunda iddialarının artması Beşiktaşlı taraftarları kuşkuya düşürdü.

Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

Siyah-Beyazlı taraftarlar Dele Alli'nin kalitesine itiraz etmezken, takımda kalıp kalmaması için ise "Büyük bir risk olur" şeklinde görüş belirttiler.


Beşiktaş'ta Dele Alli tartışması! O karar taraftarı ikiye böldü

GÜNEŞ DE SICAK DEĞİL
Önümüzdeki günlerde de Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceğinin masaya yatırılma süreci devam edecek gibi görünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Dele Alli üzerinden gelecek sezon için bir hesap yapmadığı ve İngiliz oyuncu takımda olmayacakmış gibi davrandığı da gelen haberler arasında. Dele Alli'nin 2019 yılındaki piyasa değeri 100 milyon Euro'ydu

DİĞER
Yıllar ona da acımadı! 90'lara damga vuran Orta Asya’nın kraliçesi şarkıcı Şahsenem’in kilolarıyla başı dertte!
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin evliliğinde kriz!
G.Saray'dan Norwich'e Rashica teklifi! İşte o rakam ve Cimbom'un tek şartı
Jesus için beklenmedik hamle! F.Bahçe'ye tazminat ödeyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...
Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi!
Bitlis TOKİ arsa çekilişi canlı izle 12 Nisan
Aydın TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 12 Nisan
Aydın TOKİ arsa çekilişi canlı izle 12 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsun şampi... Samsun şampi... 01:07
Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! 00:55
Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! 00:51
F.Bahçe'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj... F.Bahçe'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj... 00:22
Man. City ilk maçta avantajı kaptı! Man. City ilk maçta avantajı kaptı! 00:09
Inter Portekiz'den avantajlı döndü! Inter Portekiz'den avantajlı döndü! 00:09
Daha Eski
Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... 00:09
Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! 00:09
Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! 00:09
Trabzonspor paylaştı! Derbi öncesi müjde Trabzonspor paylaştı! Derbi öncesi müjde 00:09
Jesus için beklenmedik hamle! F.Bahçe'ye tazminat ödeyecekler Jesus için beklenmedik hamle! F.Bahçe'ye tazminat ödeyecekler 00:09
Sanchez transferinde G.Saray'a kötü haber! Sanchez transferinde G.Saray'a kötü haber! 00:09