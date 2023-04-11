Yine Dele yine zevk-ü sefa!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz oyuncu Dele Alli, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz oyuncu Dele Alli, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.