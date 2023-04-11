Tayyip Talha ameliyat oldu

F.Bahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç dün ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, derbide sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren 23 yaşındaki stoperin ameliyat edildiği bildirildi. Menisküs onarımı uygulanan Tayyip Talha Sanuç'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.
F.Bahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç dün ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, derbide sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren 23 yaşındaki stoperin ameliyat edildiği bildirildi. Menisküs onarımı uygulanan Tayyip Talha Sanuç'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.