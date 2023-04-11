Sakin ve kararlı

Son olarak Giresunspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran ve bunu bu sezon ikinci kez başaran Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de uyarılara devam ediyor. "Daha da iyi olmak zorundayız" diyerek taleberinin performanslarının üstüne çıkmasını isteyen usta hoca dünkü idman öncesi de kısa bir konuşmayla ligin kalanı için rotalarını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Önümüzde bir derbi daha var ve lig her sonuca gebe. Her şeyin mümkün olduğu bir sezon yaşıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:



DİKKAT ET ABOUBAKAR



Yeter ki sakin kalın ve mücadelede kararlı olun. Elinizden geleni yaptığınızı görüyorum bunun için de teşekkür ediyorum..." Usta hoca, Aboubakar'a ise özel uyarıda bulundu. Fenerbahçe derbisinde rakip taraftarlara çekişen, önceki akşam ise Giresunsporlu oyuncuyla didişen golcüsüne "Sakin ol" dedi. Aboubakar'ın, "Kendimi böyle motive ediyorum. Rakibin tepkisi beni ateşliyor" sözlerine de "Hakemi de ateşliyorsun. Durup dururken bir kart görüp oyundan atılırsan beni de takımı da ateşlersin" cevabını verip dikkatli olmasını istedi.



SAĞ STOPER İSTİYOR



Öte yandan şimdiden transfer listesi oluşturmaya başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sağ stopere kaliteli bir isim istediği öğrenildi. Güneş'in talebini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletmesi sonrası tarama çalışmalarının başladığı kaydedildi.



ATLETICO İÇİN HAZIRLIK



Yarınki Atletico maçı hazırlıkları da sürüyor. Taraftarları maça çağırarak geliri depremzedelere bırakılacak maç için yardım elde etmek isteyen siyah beyazlı kulüp, yine sosyal projesiyle alkış alacak.