Onur: Daha iyi olacağım

Devre arasında alınan Onur Bulut, daha iyi olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Tecrübeli sağ bek, "Şu ana kadar istediğim oyunu oynayamadım. Çok daha iyi olabilirim. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda istediğim performansı gösteririm. Hem takım hem de bireysel olarak performansımızı gösteriyoruz" dedi.
Devre arasında alınan Onur Bulut, daha iyi olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Tecrübeli sağ bek, "Şu ana kadar istediğim oyunu oynayamadım. Çok daha iyi olabilirim. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda istediğim performansı gösteririm. Hem takım hem de bireysel olarak performansımızı gösteriyoruz" dedi.