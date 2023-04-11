Haberler Beşiktaş Onur: Daha iyi olacağım

Onur: Daha iyi olacağım

Devre arasında alınan Onur Bulut, daha iyi olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Tecrübeli sağ bek, "Şu ana kadar istediğim oyunu oynayamadım. Çok daha iyi olabilirim. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda istediğim performansı gösteririm. Hem takım hem de bireysel olarak performansımızı gösteriyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Onur: Daha iyi olacağım
Devre arasında alınan Onur Bulut, daha iyi olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Tecrübeli sağ bek, "Şu ana kadar istediğim oyunu oynayamadım. Çok daha iyi olabilirim. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda istediğim performansı gösteririm. Hem takım hem de bireysel olarak performansımızı gösteriyoruz" dedi.
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