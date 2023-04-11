Masuaku yüz güldürdü

Giresunspor maçında forma giyerek satın alma opsiyonunu devreye sokan Arthur Masuaku'nun yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor. Güneş'in "Beklentimizin altında değil" eleştirisi sonrası gaza basan tecrübeli sol bek oyuncusu, hem Fenerbahçe hem Giresun maçında sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.
Giresunspor maçında forma giyerek satın alma opsiyonunu devreye sokan Arthur Masuaku'nun yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor. Güneş'in "Beklentimizin altında değil" eleştirisi sonrası gaza basan tecrübeli sol bek oyuncusu, hem Fenerbahçe hem Giresun maçında sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.