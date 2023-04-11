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Kemik gibi stoper

Fener derbisi sonrası Giresun maçındaki futboluyla da beğenilen Omar Colley için methiyeler dizildi. Taraftarlar 30 yaşındaki stoperi yere göğe sığdıramadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Kemik gibi stoper
Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Giresunspor maçında en fazla hava topu kazanan ve uzaklaştırma yapan oyuncu Colley oldu. Devre arasında kadroya katılan 30 yaşındaki Gambiyalı stoper 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, 9 hava topu mücadelesinin de 6'sında topa hakim oldu. Colley ayrıca yüzde 94 isabetli pas oranıyla maçı tamamladı. Oynadığı tüm maçlarda performansıyla tüm siyah beyazlıların beğenisi kazanan Colley için taraftarlar da sosyal medyada methiyeler dizdi. "Kemik gibi adam", "Sezon başında gelse yarı yarıya daha az gol yerdik", "Saiss'le düzenli oynasa daha iyi olur" yorumları yaptılar.
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