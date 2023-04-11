Kara Kartal hiç hız kesmeden başladı

Giresun'u 3-1 yenen BeşiktaşTrabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdmanda, Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idmanı çift kale maç oynayarak tamamladı.
Giresun'u 3-1 yenen BeşiktaşTrabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdmanda, Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idmanı çift kale maç oynayarak tamamladı.