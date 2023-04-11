Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz

Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin G.Antep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin G.Antep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı Vodafone Park'ta basın mensuplarına verdiği iftarda sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA'da bu hususun tarifi var. TFF de geçmişteki kararlara göre karar aldı. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Vakfında kararın değişmesi için çekimser kalan kulüplere baskı yapıldığını savunan Çebi, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: Bunu demokratik bulmuyorum. Baskıyla fikir değiştirmeleri, çekimser kararlarını değiştirmeleri hiç hoş olmadı. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler.

Çebi, Tahkim'e gitmemelerini, "Bağımsız bir kurul yok. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar" şeklinde açıkladı.

DİĞER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur’dan yepyeni kare! Tuğçe Tayfur, annesi Necla Nazır ve oğluyla iftar yaptı!
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss'in kaderi belli oldu! Sezon sonu...
Yönetimden yeşil ışık! Opsiyona 1 maç kaldı
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14