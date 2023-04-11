Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin G.Antep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesinin ardından verdiği kararı eleştirirken, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı Vodafone Park'ta basın mensuplarına verdiği iftarda sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA'da bu hususun tarifi var. TFF de geçmişteki kararlara göre karar aldı. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği Vakfında kararın değişmesi için çekimser kalan kulüplere baskı yapıldığını savunan Çebi, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: Bunu demokratik bulmuyorum. Baskıyla fikir değiştirmeleri, çekimser kararlarını değiştirmeleri hiç hoş olmadı. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler.



Çebi, Tahkim'e gitmemelerini, "Bağımsız bir kurul yok. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar" şeklinde açıkladı.