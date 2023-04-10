Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 15:50
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...
Demet Akalın deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı! İspanya tatilinde kilo detayı gözlerden kaçmadı görenler: "Vay be gençlik..."
Operasyon başladı! B. Münih'ten G.Saray'a çifte transfer
Jorge Jesus o isme onay verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI
Polisler için en güzel Polis Haftası mesajları
Bayram namazı farz mıdır Diyanet?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı 16:01
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları 15:50
F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları 15:46
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi 15:36
Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI 15:23
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:08
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı 15:06
Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon... Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon... 14:41
1. Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı 1. Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı 13:58
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sesleri Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sesleri 13:55
Operasyon başladı! B. Münih'ten G.Saray'a çifte transfer Operasyon başladı! B. Münih'ten G.Saray'a çifte transfer 13:46
Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..." Başkan açıkladı! "Yunus, Kerem, Arda ve Ferdi..." 13:06