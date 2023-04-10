BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım. Oyuncu kalmam derse ne olacak? Problem var bu konuda, geciktik sanki. Oynadıkça çok iyi mesafe aldı.