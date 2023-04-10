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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku'nun kontratındaki maddenin devreye girmesine 1 maç kaldı. Kongolu sol bekle ilgili teknik direktör Şenol Güneş'ten de açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Maçtan sonra en çok merak edilen konulardan biri de takımda kiralık oynayan Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girip girmemesiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçına 11'de başlaması ve en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonun devreye gireceği Masuaku hakkında şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım. Oyuncu kalmam derse ne olacak? Problem var bu konuda, geciktik sanki. Oynadıkça çok iyi mesafe aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'da opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Masuaku'nun opsiyonunun devreye girmesi halinde 29 yaşındaki sol bekle 3 yıllık kontrat yapılacak ve sezon başı 1.3 milyon euro maaş ödenecek. West Ham United'a ise 2.2 milyon euro bonservis verilecek.

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