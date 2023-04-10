BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Gelecek sezon en büyük hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kara-Kartal, orta saha bölgesini flaş bir isimle güçlendiriyor.
Gelecek sezon en büyük hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kara-Kartal, orta saha bölgesini flaş bir isimle güçlendiriyor.
Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
OZAN TUFAN SESLERİ!
Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.
Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte kariyerindeki en iyi dönemi geçiren Ozan Tufan, akabinde ise büyük beklentiler ile Kadıköy temsilcisine gelmiş ama tam olarak potansiyelini gösterememişti.