Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Bu sezon Valerien Ismael'den takımı devralan Şenol Güneş, önümüzdeki sene tamamen kendi takımını kuracak. Gidecek-gelecek oyuncular üzerinde planlar yapan deneyimli çalıştırıcı, transfer gözdesi Ozan Tufan'a kavuşuyor. Hull City'de forma giyen yıldız oyuncu, siyah-beyazlılara imza atmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 19:23
Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Gelecek sezon en büyük hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kara-Kartal, orta saha bölgesini flaş bir isimle güçlendiriyor.

Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

OZAN TUFAN SESLERİ!
Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.

Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.

Transferde büyük bomba! Ozan Tufan Kartal oluyor

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte kariyerindeki en iyi dönemi geçiren Ozan Tufan, akabinde ise büyük beklentiler ile Kadıköy temsilcisine gelmiş ama tam olarak potansiyelini gösterememişti.

DİĞER
Oyuncu Michael Lerner 81 yaşında hayatını kaybetti!
Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"
Jorge Jesus o isme onay verdi!
Sacha Boey'den transfer kararı! Bu sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI
Polisler için en güzel Polis Haftası mesajları
Bayram namazı farz mıdır Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! 19:19
"Sadece Mane G.Saray maçında..." "Sadece Mane G.Saray maçında..." 18:56
Kayseri evinde kazandı! Kayseri evinde kazandı! 18:04
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi 16:38
A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı 16:37
Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı 16:01
Daha Eski
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları 15:50
F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları F.Bahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları 15:46
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi 15:36
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:32
Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI Kayserispor - Ümraniyespor | CANLI 15:23
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:08