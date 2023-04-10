Abou atar Kartal uçar!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar fırtınası hız kesmeden sürüyor... Senegalli yıldız, A.Gücü, Başakşehir, istanbulspor ve F.Bahçe maçlarının ardından Giresun karşısında da şov yaptı. İki golle takımını sırtlayan Abou, Süper Lig'de üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Lig kariyerindeki en uzun gol atma serisini de egale eden Aboubakar bu maçlarda 1 de asist yaparak 7 gole etki etti.



REDMOND BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek 3 asist ve 1 golle damga vuran Redmond da yine sahneye çıktı. 54'te savunmayı rahat geçerek şık vuruşuyla köşeden ağları buldu. İngiliz yıldız, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atarak tarihi bir gece yaşadı.



Kaleyi yine kapatamadı

Kartal maçı kazansa da kalesini yine kapatamadı. İlk golü yiyerek geriye düşen siyah beyazlılar, üst üste 3. maçında da gol yedi. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş son 3 haftada 4 gol yedi.



Amir cezalı duruma düştü

Giresunspor karşılaşmasına ceza sınırında çıkan Amir Hadziahmetovic, 49'da sarı kart gördü. 26 yaşındaki Boşnak oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.



Asistçi Ghezzal direğe takıldı

Siyah beyazlı takımın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Giresunspor karşısında şanssızlık yaşadı. 42. dakikada soldan topla ilerleyen başarılı krampon şutunu attı ancak top yan direkten döndü. Ghezzal, Abou'nun attığı ikinci golün ise pasını veren isimdi.



Tosun Paşa bitiremedi

Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun dün sakatlık geçirince maçı tamamlayamadı. Tecrübeli forvet, sol kasığından sakatlık yaşayınca kendini yere bıraktı ve değişiklik işareti geldi. 35. dakikada yerini Gedson'a bıraktı. Cenk'in durumu bugün belli olacak.



Hoca iki değişiklik yaptı

Teknik direktör Güneş, F.Bahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip ve derbide kırmızı gören Welinton'un yokluğunda Saiss'i oynattı. Tecrübeli hoca, Gedson'u kulübeye çekip Redmon'a görev verdi.



Saiss 4 maç sonra

Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu. Saiss, F.Bahçe derbisinde izinli olduğu için takımda yer almamıştı.