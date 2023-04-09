Haberler Beşiktaş Evinde yenilmiyor

Evinde yenilmiyor

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Evinde yenilmiyor
2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.
DİĞER
Büyük kriz! O fotoğraflar Yasemin Özilhan ile kayınvalidesi Emine Özilhan’ın arasını açtı!
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılışından kareler: Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı dinlediler
Transferde aracı Aboubakar olacak
İşte Valencia gerçekleri! İlk teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde aracı Aboubakar olacak
Beşiktaş'ta hedef seriyi 5'lemek! İşte Güneş'in 11'i...
Son dakika deprem mi oldu 9 Nisan?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler! İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler! 00:58
Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! 00:56
Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! 00:54
Derelioğlu'dan Visca açıklaması! Derelioğlu'dan Visca açıklaması! 00:51
Fırtına İstanbul'da kaybetti! Fırtına İstanbul'da kaybetti! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Daha Eski
Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale 00:51
Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 00:51
Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... 00:51
İrfan Can'dan flaş sözler! "Herkes algı peşinde" İrfan Can'dan flaş sözler! "Herkes algı peşinde" 00:51
Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... 00:51
Ankaragücü İstanbulspor'u mağlup etti! Ankaragücü İstanbulspor'u mağlup etti! 00:51