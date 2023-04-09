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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Giresunspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Oynanmadan kazanılmıyor"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ise teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 20:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 20:06
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Giresunspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Oynanmadan kazanılmıyor"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların hocası Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Yeni bir maça başlıyoruz. Ligde oynanan her maç geride kalıyor. Giresunspor dirençli, pes etmeyen ve koşan bir takım. Zor maç ama zorluğu aşacak yetenek, güç ve moralimiz var. Hiçbir maç kolay değil. Oynanmadan kazanılmıyor. Güzel maç olmasını diliyorum.

Kendi oyunumuzu oynayacağız. İçlerindeki yeteneği, fiziksel gücü sahada görmek istiyorum. Futbolcular en iyisini yapmalılar. Her gün aşama aşama gidiyoruz ama yeterli değiliz. Kapasitelerinin altındalar. İyiye gidiyoruz teknik, taktik, fizik ve uyum olarak. Zaman zaman dirençler oluyor. Her gün doğru oyunu sahaya getirmemiz lazım.

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