Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! "Konuşacak durumda değiliz"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii ki kağıt üstünde favoriydik. Bir sürprize, mucizeye izin vermemek gerekiyordu. Ancak, rakibimiz dirençli, inançlı, maçı asla bırakmayan bir takım. Biz maça iyi başladık ama rakip yüzde 100 tempoyla iyi çıkışlar yaptı, agresif tempoyla toplar kazandı. Biz o dönemde bocaladık. Cenk de o arada çıktı, devam etti orada. Kısa zamanda toparlandık ve 1-0'dan sonra 3-1 öne geçtik. Top kayıplarımız fazla oldu. Daha iyi oynayabilirdik ama bu oynadığımız oyunla da galibiyeti hak ettik. Tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Tebrik ediyorum.

Çalışan oyuncunun değeri de, her şeyi de yükselir. Nathan Redmond'u tebrik ediyorum. Daha iyi oynasın. Tüm mesele çalışmak. Bütün oyuncular için bu geçerli. 11'de, dışında kalan tüm oyuncuların kendi performansının üstüne çıkmadıkça burada olmalarının bir anlamı yok. Biz de onlara görev vereceğiz. Bocalayan olabiliyor zaman zaman. Onları da toparlayacağız inşallah.

Çarşamba günü Atletico Madrid maçına bekliyorum. O maça da özveriyle hazırlanmak zorundayız. Futboldan daha önemli bir durum var çünkü. Çok insanımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Atletico Madrid'e bu güzel jesti için teşekkür ediyorum.

Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması.

Cenk sakatlandı, doğru ama ne kadar sürer bilmiyorum. Yarın MR'ı çekilecek. Onu değerlendireceğiz.