Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Giresunspor galibiyetinin ardından konuştu! "Maçın kolay olmayacağını biliyorduk"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal galibiyeti yorumladı.

İŞTE O SÖZLER:

Geçen haftaki harika Fenerbahçe galibiyetinden sonra aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi başlamak istemiştik. Golü yedik ne yazık ki. Reaksiyon gösterdik sonrasında. Aboubakar devam ediyor gollerine. Cenk Tosun'u kaybettik. Ben de bugün 1 asistle skor katkısı verdim. Sezon sonuna kadar herkesin desteğine de ihtiyacımız olacak.