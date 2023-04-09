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Beşiktaş'ta Onur Bulut Kayserispor maçının ardından konuştu! "Çok daha iyi olabilirim"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise siyah beyazlılardan Onur Bulut karşılaşmayı ve bireysel performansı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 23:02
Beşiktaş'ta Onur Bulut Kayserispor maçının ardından konuştu! "Çok daha iyi olabilirim"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u 3-1'lik skorla geçerken maçın ardından Onur Bulut dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ONUR BULUT'UN AÇIKLAMALARI

İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim."

Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz.

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