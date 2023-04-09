Beşiktaş'ta Giresunspor maçının yıldızı Vincent Aboubakar'dan galibiyet sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u Aboubakar (2) ve Redmond'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı Aboubakar karşılaşma sonrası konuştu.



Vincent Aboubakar: Takımı sırtlamıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi. Birlikte oynuyor ve savaşıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz ve birlikte kazanıyoruz.

"8 FİNALİMİZ VAR"

Haftaya oynanacak derbi maçı hakkında konuşan Aboubakar, "Trabzonspor maçı tabii ki zor olacak. 8 finalimiz var. Bunların hepsine çok iyi hazırlanacağız. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz. Takımda çok iyi bir birliktelik var. Çalışıyoruz. Tabii ki bu birliktelik sonucunda maçları kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.