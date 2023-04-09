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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, 49. dakikada gördüğü sarı kart ile Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 22:58
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü
Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Giresunspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hadziahmetovic, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde 2 futbolcu ceza sınırında bulunuyordu. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ceza sınırında bulunan isimlerdi. Giresunspor mücadelesinin 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Beşiktaş ile daha önce Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla da İstanbulspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da sarı kart ile cezalandırılmıştı.
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