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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler!

Beşiktaş'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan Dele Alli gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı. İngiliz medyası ise 26 yaşındaki oyuncu için şok ifadelere yer verdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler!

Dele Alli'nin 14 maçta sadece 2 gol attığına vurgu yapan Dailymail, 26 Şubat'tan bu yana oyuncunun forma giymediğini yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler!

Gazete, "Ocak ayında kiralık kontratını bitirmek isteyen Beşiktaş tarafından kenara atılan Dele Alli'nin Türkiye'deki süresi dolmuş gibi... Sakatlığındaki son duruma Everton'da bakılacak" yorumunda bulundu.

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