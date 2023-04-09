BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli için İngiliz medyasında şok edici ifadeler kullanıldı.
Takvim'in Dailymail'den derlediği haberde, "Dele Alli'nin Türkiye'deki sefil kredisi kısa sürecek" başlığı atıldı.
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli için İngiliz medyasında şok edici ifadeler kullanıldı.
Takvim'in Dailymail'den derlediği haberde, "Dele Alli'nin Türkiye'deki sefil kredisi kısa sürecek" başlığı atıldı.
Dele Alli'nin 14 maçta sadece 2 gol attığına vurgu yapan Dailymail, 26 Şubat'tan bu yana oyuncunun forma giymediğini yazdı.
Gazete, "Ocak ayında kiralık kontratını bitirmek isteyen Beşiktaş tarafından kenara atılan Dele Alli'nin Türkiye'deki süresi dolmuş gibi... Sakatlığındaki son duruma Everton'da bakılacak" yorumunda bulundu.