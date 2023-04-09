BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku, geri sayıma geçti.
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku, geri sayıma geçti.
Takvim'de yer alan habere göre yıldız ismin sözleşmesindeki opsiyon Giresunspor maçına 11'de başlayıp 45 dk oynaması halinde devreye girecek.
Siyah-beyazlılar, West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyerek Masuaku'nun bonservisini alacak ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 karşılaşmada görev alan Masuaku, 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
Defansın solunda görev yapan tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro...