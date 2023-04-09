Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Arthur Masuaku geri sayıma geçti. Kongolu sol bekin sözleşmesi uzayabilir. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 14:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku, geri sayıma geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

Takvim'de yer alan habere göre yıldız ismin sözleşmesindeki opsiyon Giresunspor maçına 11'de başlayıp 45 dk oynaması halinde devreye girecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku Giresunspor maçını bekliyor! 3 yıllık sözleşme...

Siyah-beyazlılar, West Ham'a 2.2 milyon euro ödeyerek Masuaku'nun bonservisini alacak ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR'ı açıklandı!
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta?
İMECE uydusu özellikleri, ne zaman fırlatılacak?
Duha (kuşluk) namazı nasıl, ne zaman, kaç rekat kılınır Diyanet?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Giresunspor maçının VAR'ı açıklandı! 14:00
Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdi! Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdi! 13:45
Dünyası başına yıkıldı! Şimdi ne yapacak? Dünyası başına yıkıldı! Şimdi ne yapacak? 13:29
Yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları Yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları 13:07
F.Bahçe'de alarm! Tam 8 isim... F.Bahçe'de alarm! Tam 8 isim... 12:44
Şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi Şaşırtan hareket! O paylaşımı beğendi 12:37
Daha Eski
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 12:16
Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:41
Almeira - Valencia maçı saat kaçta? Almeira - Valencia maçı saat kaçta? 11:37
G.Saray ve F.Bahçe'nin Icardi savaşı! G.Saray ve F.Bahçe'nin Icardi savaşı! 11:36
Real Betis - Cadiz maçı saat kaçta? Real Betis - Cadiz maçı saat kaçta? 11:33
Real Valladolid - Mallorca maçı saat kaçta? Real Valladolid - Mallorca maçı saat kaçta? 11:29