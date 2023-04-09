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Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi

Son dakika spor haberleri... TFF, çarşamba günü tüm Süper Lig kulüplerini Riva’ya davet etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin bu toplantısına katılmama kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 16:12 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 16:21
Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi

Beşiktaş'ın, Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan karar ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının ardından TFF'ye tepkisi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki tüm ekipleri çarşamba günü Riva'ya davet etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği bu toplantıya katılmama kararı aldı.

NELER YAŞANDI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan hükmen mağlubiyet kararının değişmeyeceğini ve kararın aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, Beşiktaş, Büyükekşi'yi taraflı olmakla suçlayan bir metin paylaşmıştı.

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