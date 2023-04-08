Haberler Beşiktaş Vincent golleriyle coştu

Vincent golleriyle coştu

Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, yeni transferlerin ardından gollerini sıralamaya başladı. Kamerunlu oyuncu son 4 maçta da gol atmayı başarırken bir de asiste imza attı. Siyah-beyazlılar bu maçların hepsini kazanırken, Aboubakar da performansı için "Beni geldiğim ilk günden itibaren sürekli olarak destekleyen taraftarlara borcumu böyle ödeyeceğim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Vincent golleriyle coştu
Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, yeni transferlerin ardından gollerini sıralamaya başladı. Kamerunlu oyuncu son 4 maçta da gol atmayı başarırken bir de asiste imza attı. Siyah-beyazlılar bu maçların hepsini kazanırken, Aboubakar da performansı için "Beni geldiğim ilk günden itibaren sürekli olarak destekleyen taraftarlara borcumu böyle ödeyeceğim" dedi.
DİĞER
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!
Yasemin Özilhan'ın son fotoğrafı kaynanası Emine Özilhan'ı çok kızdırdı! İzzet Özilhan'a...
Championship'ten F.Bahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular
G.Saray'da Wanda Nara krizi! Icardi ve ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da Miha Zajc operasyonu!
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap
Kars Sarıkamış TOKİ canlı izle 8 Nisan
Ankara Haymana TOKİ kazananlar isim listesi
Ankara Haymana TOKİ canlı izle 8 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08
UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! 00:01
Milan evinde Empoli'ye takıldı! Milan evinde Empoli'ye takıldı! 00:01
UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! 00:01
Milan evinde Empoli'ye takıldı! Milan evinde Empoli'ye takıldı! 23:56
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılıklar! 3 isme veda F.Bahçe'de sürpriz ayrılıklar! 3 isme veda 23:27
G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! 23:27
Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı 23:27
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 23:27
Icardi PFDK'ya sevk edildi Icardi PFDK'ya sevk edildi 23:27
G.Saray dünya yıldızının peşini bırakmıyor! G.Saray dünya yıldızının peşini bırakmıyor! 23:27