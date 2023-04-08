Vincent golleriyle coştu

Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, yeni transferlerin ardından gollerini sıralamaya başladı. Kamerunlu oyuncu son 4 maçta da gol atmayı başarırken bir de asiste imza attı. Siyah-beyazlılar bu maçların hepsini kazanırken, Aboubakar da performansı için "Beni geldiğim ilk günden itibaren sürekli olarak destekleyen taraftarlara borcumu böyle ödeyeceğim" dedi.
Beşiktaş'ın skorer forveti Vincent Aboubakar, yeni transferlerin ardından gollerini sıralamaya başladı. Kamerunlu oyuncu son 4 maçta da gol atmayı başarırken bir de asiste imza attı. Siyah-beyazlılar bu maçların hepsini kazanırken, Aboubakar da performansı için "Beni geldiğim ilk günden itibaren sürekli olarak destekleyen taraftarlara borcumu böyle ödeyeceğim" dedi.