Uzatma zamanı

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Kaleci Mert Günok’u sözleşme uzatma konusunda ikna eden yönetim haftaya Ghezzal ve Salih ile görüşerek anlaşmaları 2 yıl daha uzatacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
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Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, bir yandan da sözleşmesini uzatmak istenilen oyuncularla görüşmelere başladı. Yöneticiler başarılı file bekçisi Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ya görüşme odasına girecek. Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor. Önümüzdeki yılların iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün de kalması için harekete geçildi. Alanyaspor yönetimi 1.3 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirim yaparsa, Tayfur ile uzun süreçli bir sözleşme yapılması bekleniyor.
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