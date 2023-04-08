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Tosun Paşa ‘zammı’ kaptı

Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun, önümüzdeki sezondan itibaren maaşına büyük bir zam yaptırmayı garantiledi. Siyah-beyazı yönetim Tosun Paşa ile kısa bir süre içerisinde yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli yıldızın, derbide F.Bahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyon resmen devreye girdi. Yönetim, maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkarılacak olan Cenk'e performansının karşılığını vermek için bu rakamı daha da artırmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Tosun Paşa ‘zammı’ kaptı
Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun, önümüzdeki sezondan itibaren maaşına büyük bir zam yaptırmayı garantiledi. Siyah-beyazı yönetim Tosun Paşa ile kısa bir süre içerisinde yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli yıldızın, derbide F.Bahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyon resmen devreye girdi. Yönetim, maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkarılacak olan Cenk'e performansının karşılığını vermek için bu rakamı daha da artırmayı planlıyor.
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