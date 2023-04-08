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Nokta atışı

Kartal’ın yeni transferleri takıma çabuk uyum sağladı. Siyah-beyazlılarda ara transferde alınan Aboubakar, Amir, Onur Bulut ve
Omar Colley ilk 11’e yerleşirken; Maxim de takıma katkı vermeye başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Nokta atışı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılan takviyelerin takıma katkısının yüksek olması keyifleri yerine getirdi. Süper Lig'de son olarak F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş'ta yeni transferlerle oluşan kadronun performansı camiayı mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosuna Aboubakar, Amir, Omar Colley, Onur Bulut ve Gaziantep'ten kiralık olarak Maxim'i katmıştı. Aboubakar, Amir, Onur ve Colley 11'e yerleşirken Maxim ise girdiği bölümlerde beğeni topladı.


SON 4 MAÇINI KAZANDI


Kara Kartal yenilenen kadrosuyla 4 maçını da kazanmayı başardı. Beşiktaş; Antalya ile golsüz berabere kaldıktan sonra, A.Gücü'nü 2-1 mağlup ederken, sonrasında oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında da bu dörtlü sürekli 11'de yer aldı. Maxim ise genellikle ikinci yarılarda görev aldı. Siyah-beyazlılar bu 4 maçta 4 galibiyet alarak çıkış yakalarken F.Bahçe'yi deplasmanda 10 kişi yenerek unutulmayacak bir zafer elde etti. Beşiktaş 11 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

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