Nokta atışı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yapılan takviyelerin takıma katkısının yüksek olması keyifleri yerine getirdi. Süper Lig'de son olarak F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş'ta yeni transferlerle oluşan kadronun performansı camiayı mutlu ediyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosuna Aboubakar, Amir, Omar Colley, Onur Bulut ve Gaziantep'ten kiralık olarak Maxim'i katmıştı. Aboubakar, Amir, Onur ve Colley 11'e yerleşirken Maxim ise girdiği bölümlerde beğeni topladı.



SON 4 MAÇINI KAZANDI



Kara Kartal yenilenen kadrosuyla 4 maçını da kazanmayı başardı. Beşiktaş; Antalya ile golsüz berabere kaldıktan sonra, A.Gücü'nü 2-1 mağlup ederken, sonrasında oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında da bu dörtlü sürekli 11'de yer aldı. Maxim ise genellikle ikinci yarılarda görev aldı. Siyah-beyazlılar bu 4 maçta 4 galibiyet alarak çıkış yakalarken F.Bahçe'yi deplasmanda 10 kişi yenerek unutulmayacak bir zafer elde etti. Beşiktaş 11 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.