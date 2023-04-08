Kadroyu bozmayacak

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adamın, en önemli prensiplerinden biri olan "kazanan kadro bozulmaz" kuralı bu maçta da işleyecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta sakatlanan Tayyip Talha ve Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adamın, en önemli prensiplerinden biri olan "kazanan kadro bozulmaz" kuralı bu maçta da işleyecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta sakatlanan Tayyip Talha ve Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.