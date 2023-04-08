Haberler Beşiktaş Kadroyu bozmayacak

Kadroyu bozmayacak

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adamın, en önemli prensiplerinden biri olan "kazanan kadro bozulmaz" kuralı bu maçta da işleyecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta sakatlanan Tayyip Talha ve Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Kadroyu bozmayacak
Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adamın, en önemli prensiplerinden biri olan "kazanan kadro bozulmaz" kuralı bu maçta da işleyecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta sakatlanan Tayyip Talha ve Dele Alli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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