Giresun maçı kapalı gişe!

Beşiktaş, Kadıköy'deki tarihi F.Bahçe galibiyetinin ardından yarın akşam Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da pazar gününü iple çekiyor. Hafta sonu Vodafone Prak'ta oynanacak Giresunspor karşılaşmasına ilgi büyük. Önceki gün saat 11.00 de satışa çıkan biletlerin tamamının satıldığı belirtildi. Giresunspor cephesinden yapılan açıklamalar da maça ilgiyi artırdı. Taraftarlar sosyal medyada, hala Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda oyunu devam ettiren Giresunspor'un oyunu devam ettirmesine tepki göstermeye devam ediyor.
Beşiktaş, Kadıköy'deki tarihi F.Bahçe galibiyetinin ardından yarın akşam Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da pazar gününü iple çekiyor. Hafta sonu Vodafone Prak'ta oynanacak Giresunspor karşılaşmasına ilgi büyük. Önceki gün saat 11.00 de satışa çıkan biletlerin tamamının satıldığı belirtildi. Giresunspor cephesinden yapılan açıklamalar da maça ilgiyi artırdı. Taraftarlar sosyal medyada, hala Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda oyunu devam ettiren Giresunspor'un oyunu devam ettirmesine tepki göstermeye devam ediyor.