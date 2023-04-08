Ghezzal formunu artırıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçıyla tam anlamıyla takıma döndü. Cezayirli yıldız o maçta 1 asist yaparken, Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında da 45 dakika görev aldı. Derbi maçında beklenen patlamayı yapamayan tecrübeli oyuncunun, bu haftadan itibaren maç eksiğini kapatarak performansını artırması bekleniyor.
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçıyla tam anlamıyla takıma döndü. Cezayirli yıldız o maçta 1 asist yaparken, Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında da 45 dakika görev aldı. Derbi maçında beklenen patlamayı yapamayan tecrübeli oyuncunun, bu haftadan itibaren maç eksiğini kapatarak performansını artırması bekleniyor.