Haberler Beşiktaş Ghezzal formunu artırıyor

Ghezzal formunu artırıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçıyla tam anlamıyla takıma döndü. Cezayirli yıldız o maçta 1 asist yaparken, Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında da 45 dakika görev aldı. Derbi maçında beklenen patlamayı yapamayan tecrübeli oyuncunun, bu haftadan itibaren maç eksiğini kapatarak performansını artırması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Ghezzal formunu artırıyor
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçıyla tam anlamıyla takıma döndü. Cezayirli yıldız o maçta 1 asist yaparken, Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasında da 45 dakika görev aldı. Derbi maçında beklenen patlamayı yapamayan tecrübeli oyuncunun, bu haftadan itibaren maç eksiğini kapatarak performansını artırması bekleniyor.
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